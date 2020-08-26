Один из пострадавших в ДТП в Калмыкии находится в тяжёлом состоянии

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Один из пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика КамАЗ в Калмыкии находится в тяжёлом состоянии.
Один из пострадавших в ДТП в Калмыкии находится в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«Из пяти пострадавших один находится в тяжёлом состоянии», — цитирует РИА Новости представителя администрации Черноземельского района Калмыкии.

Он отметил, что остальные четверо пострадавших получили травмы средней и лёгкой степени тяжести.

Все пострадавшие находятся в больнице.

Ранее стало известно, что в Калмыкии возбуждено уголовное дело после аварии с автобусом и КамАЗом, в которой три человека погибли и пятеро пострадали.

Как сообщали «Известия», пассажирский автобус следовал из Махачкалы в Москву.

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