В Новосибирске задержан подозреваемый в нападении на женщин

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В Новосибирске следователи совместно с полицейскими задержали мужчину, подозреваемого в совершении нападений на женщин на территории Дзержинского района.
В Новосибирске задержан подозреваемый в нападении на женщин
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Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления регионального СК, им оказался 45-летний местный житель.

По версии следствия, 8 августа в ПКиО «Березовая роща» подозреваемый напал на 32-летнюю женщину, придушил её и после потери жертвой сознания совершил в отношении неё насильственные действия.

«Кроме того, в материалах уголовного дела имеются сведения о совершении злоумышленником ещё одного нападения на женщину на территории Дзержинского района Новосибирска», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Подозреваемый заключён под стражу.

Как сообщало ранее «Реальное время», уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено по факту нападения мужчины на двух женщин в парке Нижнекамска.

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