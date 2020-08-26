В РПЦ объяснили отставку главы Белорусской православной церкви

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Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил отставку митрополита Минского и Заславского Павла с должности Патриаршего экзарха всея Беларуси.
В РПЦ объяснили отставку главы Белорусской православной церкви
  • © CC BY-SA 3.0 / Serge Serebro / wikimedia.org

«Решение о новом назначении было принято в связи с прошением самого митрополита Павла. Кроме того, Кубанская митрополия, главой которой он назначен, является одной из самых больших и значимых в Русской Церкви. Именно такой иерарх — с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом — здесь и нужен», — написал Легойда в Telegram.

По его словам, новый Патриарший экзарх всея Белоруссии, Владыка Венинамин, «человек весьма образованный, опытный, хорошо знающий жизнь Белорусской Церкви».

Ранее Священный синод РПЦ принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении его от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси.

На его место назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Митрополита Павла назначили главой Кубанской митрополии.

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