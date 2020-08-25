Генпрокуратура поручила взять на контроль ситуацию с пожаром в заповеднике Утриш

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Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Краснодарского края взять на контроль ситуацию с пожаром в заповеднике Утриш. Об этом RT заявили в пресс-службе ведомства.
Генпрокуратура поручила взять на контроль ситуацию с пожаром в заповеднике Утриш
  • © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"

«В связи с масштабным пожаром на территории государственного природного заповедника Утриш в Краснодарском крае Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре региона проверить исполнение законодательства в деятельности уполномоченных органов лесного хозяйства и администрации особо охраняемой природной территории при реализации функций по охране лесов от пожаров», — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуроры оценят причины возникновения огня и его перехода на заповедный фонд, оперативность и эффективность принятых мер, а также своевременность и достаточность профилактических мероприятий.

Как отмечается, ход ликвидации природного пожара и итоги надзорных мероприятий контролируются Генеральной прокуратурой.

Ранее по факту возникновения лесных пожаров в посёлке Большой Утриш в районе заповедника было возбуждено уголовное дело.

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