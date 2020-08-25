Прокуратура во Владивостоке начала проверку после обрушения балкона дома

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Во Владивостоке в жилом доме обрушился балкон, на котором в этот момент находился хозяин квартиры.
Прокуратура во Владивостоке начала проверку после обрушения балкона дома
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Мужчина получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован.

Сообщается, что двухэтажный дом на 20 квартир был признан аварийным ещё в 2013 году. Его включили в программу расселения — жильцы должны переехать из старых квартир к 2025 году.

Специалисты отметили, что причина обрушения — в прогнивших досках: перегородка не выдержала, и балкон вместе с мужчиной упал на землю.

«Прокуроры проверят исполнение требований жилищного законодательства и соблюдение прав граждан, которые до настоящего времени не расселены из аварийного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как сообщали ранее «Известия», в Комсомольске-на-Амуре прокомментировали ситуацию с компенсацией за аварийные дома, пострадавшие от паводка.

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