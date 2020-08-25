Прокуратура во Владивостоке начала проверку после обрушения балкона дома
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- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Мужчина получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован.
Сообщается, что двухэтажный дом на 20 квартир был признан аварийным ещё в 2013 году. Его включили в программу расселения — жильцы должны переехать из старых квартир к 2025 году.
Специалисты отметили, что причина обрушения — в прогнивших досках: перегородка не выдержала, и балкон вместе с мужчиной упал на землю.
«Прокуроры проверят исполнение требований жилищного законодательства и соблюдение прав граждан, которые до настоящего времени не расселены из аварийного дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Как сообщали ранее «Известия», в Комсомольске-на-Амуре прокомментировали ситуацию с компенсацией за аварийные дома, пострадавшие от паводка.