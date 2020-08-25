В Ленобласти произошло ДТП с тремя погибшими

В понедельник, 24 августа, на 18-м километре трассы «Сортавала» в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на данные пресс-службы Госавтоинспекции.

Сообщается, что в 22:40 неустановленный водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на спецтехнику в правом ряду.

Водитель иномарки и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. В настоящее время их личности устанавливаются.

Двое дорожных рабочих — мужчины 1979 и 1987 годов рождения — госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

По факту ДТП управлением ГИБДД проводится проверка.

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