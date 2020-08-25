В Ленобласти произошло ДТП с тремя погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на данные пресс-службы Госавтоинспекции.
Сообщается, что в 22:40 неустановленный водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на спецтехнику в правом ряду.
Водитель иномарки и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. В настоящее время их личности устанавливаются.
Двое дорожных рабочих — мужчины 1979 и 1987 годов рождения — госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
По факту ДТП управлением ГИБДД проводится проверка.
Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.