Губернатор Краснодарского края вылетел на место лесных пожаров в Анапе
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- РИА Новости
«Губернатор края вылетел в Анапу. Глава региона по итогам координационного совещания принял решение лично осмотреть место тушения», — говорится в пресс-релизе.
Кондратьев оценит предварительный ущерб, проведёт на месте заседание оперативного штаба и заслушает доклад МЧС.
В настоящее время общая площадь возгорания в Анапе составляет около 107 га.
Ранее по факту возникновения лесных пожаров в посёлке Большой Утриш в районе заповедника под Анапой возбудили уголовное дело.
Из района эвакуировали около тысячи туристов.