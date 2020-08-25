Губернатор Краснодарского края вылетел на место лесных пожаров в Анапе

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вылетел на место тушения лесных пожаров в Анапе, сообщила региональная администрация.
Губернатор Краснодарского края вылетел на место лесных пожаров в Анапе
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Губернатор края вылетел в Анапу. Глава региона по итогам координационного совещания принял решение лично осмотреть место тушения», — говорится в пресс-релизе.

Кондратьев оценит предварительный ущерб, проведёт на месте заседание оперативного штаба и заслушает доклад МЧС.

В настоящее время общая площадь возгорания в Анапе составляет около 107 га.

Ранее по факту возникновения лесных пожаров в посёлке Большой Утриш в районе заповедника под Анапой возбудили уголовное дело.

Из района эвакуировали около тысячи туристов.

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