Власти Московской области рассказали о мерах поддержки предприятий ОПК

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Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева посетила форум «Армия-2020» и рассказала о программах поддержки предприятий ОПК.
Власти Московской области рассказали о мерах поддержки предприятий ОПК
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Об этом она сообщила в интервью телеканалу «360».

«Правительство Подмосковья оказывает разные меры поддержки. Субсидирование затрат и льготное финансирование от Фонда развития промышленности России и области год назад получили 12 предприятий ОПК», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что общая сумма составила 2,9 млрд рублей. Вместе с тем действуют налоговые льготы.

«Ещё с 2016 года в Подмосковье действует своя уникальная программа льготного ипотечного кредитования для молодых учёных и молодых специалистов в ОПК», — сказала Зиновьева.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти в 1,16 трлн рублей.

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