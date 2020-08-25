В Симферополе начата проверка в связи с нарушениями при строительстве многоэтажек

Доследственная проверка начата в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств при строительстве двух многоквартирных домов под Симферополем.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

В ведомстве отметили, что Служба капстроя Крыма перевела аванс в размере 331 млн рублей подрядчику, но последние взятые на себя обязательства он не выполнил.

«Материалы проверки прокурор района направил в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК. Организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее «Известия» сообщали, что документ, регламентирующий работу строительных компаний во время пандемии, проходит процедуру согласования в правительстве.