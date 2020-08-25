В Нижегородской области рассказали о ситуации с долгостроями

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В Нижегородской области будут достроены два проблемных жилых комплекса.
В Нижегородской области рассказали о ситуации с долгостроями
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Решение о достройке проблемных жилых комплексов «Радуга» в Дзержинске и «Земляника» в Кстове принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства под председательством зампреда правительства России Марата Хуснуллина.

Ранее «Известия» сообщали, что документ, регламентирующий работу строительных компаний во время пандемии, проходит процедуру согласования в правительстве.

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