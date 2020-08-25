Глава Росводресурсов оценил ситуацию с изменением климата

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, как изменение климата влияет на ситуацию с водой в разных регионах России.

Изменение климата привело как к росту продолжительности засух, так и к увеличению объёмов экстремальных осадков, периоды высокой и низкой воды стало сложно прогнозировать, сообщил Дмитрий Кириллов в интервью РИА Новости.

По его словам, в России разрабатывают план адаптации к изменению климата.

«Мы сейчас сталкиваемся с ростом интенсивности, продолжительности и повторяемости засух в одних регионах, экстремальных осадков — в других. Росводресурсы в зоне своей ответственности разрабатывают отраслевой план адаптации к изменениям климата в сфере природопользования», — сказал Кириллов.

По его словам, если раньше водность шла определёнными плавными циклами, то теперь периоды наблюдений стали непрогнозируемыми.