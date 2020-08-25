В Ижевске из-за падения строительного крана пострадал крановщик

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На одном из предприятий Ижевска упал строительный кран. Крановщик госпитализирован с переломом ноги.
В Ижевске из-за падения строительного крана пострадал крановщик
  • © Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл на одном из предприятий на Воткинском шоссе. По предварительным данным, кран упал из-за перегруза.

Как отмечает izhlife.ru, с помощью специального инструмента спасатели достали крановщика. У мужчины сломана нога. Его передали врачам скорой помощи.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

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