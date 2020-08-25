В Ижевске из-за падения строительного крана пострадал крановщик
- © Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии.
Инцидент произошёл на одном из предприятий на Воткинском шоссе. По предварительным данным, кран упал из-за перегруза.
Как отмечает izhlife.ru, с помощью специального инструмента спасатели достали крановщика. У мужчины сломана нога. Его передали врачам скорой помощи.
Обстоятельства и причины происшествия уточняются.