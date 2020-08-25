В Сергиевом Посаде врачи спасли беременную женщину с тяжёлой формой COVID-19

В Сергиево-Посадском родильном доме врачам удалось спасти жизнь беременной женщине, поступившей с тяжёлой формой COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360».

У пациентки наблюдалась дыхательная недостаточность и высокая температура. Женщину госпитализировали в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. В итоге врачи решили сделать кесарево сечение, чтобы не подвергать угрозе жизнь ребёнка.

«Операция прошла успешно, на свет появился мальчик весом 2630 граммов с лёгкой степенью недоношенности, его сразу перевели в отделение патологии новорождённых», — рассказал врач-реаниматолог Сергиево-Посадского роддома Константин Агафонов.

Пациентку с практически 95-процентным поражением лёгких и сепсисом перевели в стационар и ввели в состояние медицинской седации.

Благодаря слаженной и грамотной работе врачей её удалось вернуть к жизни. Со своим новорождённым сыном женщина смогла увидеться только после выписки.

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