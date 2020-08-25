В России за сутки выявлено 4696 случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 4696 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 966 189, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В России за сутки выявлено 4696 случаев коронавируса
  • globallookpress.com

Как сообщили в оперативном штабе, в том числе выявлено активно 1253 (26,7%) без клинических проявлений.

Отмечается, что темп прироста составляет 0,5%.

Накануне в России за день подтвердили 4744 случая коронавирусной инфекции.

Ранее вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз на осень. По его словам, масочный режим в случае своего сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.

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