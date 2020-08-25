В России за сутки выявлено 4696 случаев коронавируса
- globallookpress.com
Как сообщили в оперативном штабе, в том числе выявлено активно 1253 (26,7%) без клинических проявлений.
Отмечается, что темп прироста составляет 0,5%.
Накануне в России за день подтвердили 4744 случая коронавирусной инфекции.
Ранее вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз на осень. По его словам, масочный режим в случае своего сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.