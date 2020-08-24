В Ялте открыли новую пожарную часть

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В селе Оползневое в Ялте состоялось торжественное открытие 33-й пожарно-спасательной части площадью 2 тыс. кв. метров. В мероприятии приняли участие заместители главы МЧС России Андрей Гурович и Илья Денисов.
В Ялте открыли новую пожарную часть
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«Это не просто пожарная часть, это центр спасения! Личный состав части может реагировать на происшествие любого характера. Аналогов у этого центра пока нет, но я надеюсь, что опыт его строительства будет транслирован и на другие субъекты. В честь открытия пожарной части я передаю вам символический ключ», — сказал Гурович, обращаясь к сотрудникам.

Объект возведён в соответствии с поручением президента и на основании распоряжения правительства.

Часть оснащена современным оборудованием, на её базе базируется девять единиц специализированной техники.

К обеспечению безопасности южной части полуострова готовы почти 70 человек личного состава. Планируется, что пожарная часть будет обслуживать ближайшие населённые пункты и территорию горно-лесной местности городского округа Ялта.

Особенностью данной части является вертолётная площадка на крыше третьего этажа здания, что будет позволять в кратчайшие сроки доставлять пострадавших в лечебные учреждения Крыма.

«Наличие такого подразделения в пределах Ялты обеспечит комплексную защиту населения и туристического кластера от опасностей природного и техногенного характера, а также будет способствовать развитию южного региона в целом», — добавил Денисов.

В рамках мероприятия состоялись масштабные пожарно-тактические учения, в ходе которых участники тушили крупный лесной пожар с привлечением вертолёта Ми-8 МЧС России, спасали людей и ликвидировали последствия разлива топлива в акватории Чёрного моря.

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