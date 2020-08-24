Павильон «Умный город» на ВДНХ возобновил работу

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Интерактивный павильон «Умный город» вновь заработал на ВДНХ в Москве.
Павильон «Умный город» на ВДНХ возобновил работу
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

В павильоне можно ознакомиться с технологическими решениями и электронными сервисами, которые действуют в столице.

Отмечается, что в павильоне отсутствуют экспонаты и стенды, которые нельзя трогать руками. Для оформления выставки организаторы использовали современные разработки в области света, программного обеспечения и звука.

Например, участники экскурсии при помощи визуальных спецэффектов смогут полить цветы в городском парке, а также примерить на себя роль диспетчера скорой помощи.

Ранее «Москва 24» сообщала, что на ВДНХ с 18 августа возобновляется акция «Бесплатные часы», вход в некоторые павильоны до 15:00 будет бесплатным.

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