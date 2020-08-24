Власти Новосибирска прокомментировали ситуацию с режимом ограничений

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что режим повышенной готовности будет действовать в регионе до 30 сентября.

Как сообщает kp.ru, большая часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса, уже снята, возобновляют работу фитнес-центры.

«С 24 августа в Новосибирске открываются фитнес-клубы, тренажёрные залы, групповые занятия команд, тренировки в учреждениях спорта и физкультуры», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Сохраняется масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Также до сих пор запрещены массовые мероприятия и закрыты кинотеатры.

URA.RU также передавало, что в Пермском крае снимаются ограничения на работу практически всех организаций.