Власти Новосибирска прокомментировали ситуацию с режимом ограничений
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Как сообщает kp.ru, большая часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса, уже снята, возобновляют работу фитнес-центры.
«С 24 августа в Новосибирске открываются фитнес-клубы, тренажёрные залы, групповые занятия команд, тренировки в учреждениях спорта и физкультуры», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Сохраняется масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Также до сих пор запрещены массовые мероприятия и закрыты кинотеатры.
URA.RU также передавало, что в Пермском крае снимаются ограничения на работу практически всех организаций.