Власти Новосибирска прокомментировали ситуацию с режимом ограничений

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что режим повышенной готовности будет действовать в регионе до 30 сентября.
Власти Новосибирска прокомментировали ситуацию с режимом ограничений
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Как сообщает kp.ru, большая часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса, уже снята, возобновляют работу фитнес-центры.

«С 24 августа в Новосибирске открываются фитнес-клубы, тренажёрные залы, групповые занятия команд, тренировки в учреждениях спорта и физкультуры», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Сохраняется масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Также до сих пор запрещены массовые мероприятия и закрыты кинотеатры.

URA.RU также передавало, что в Пермском крае снимаются ограничения на работу практически всех организаций.

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