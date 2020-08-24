На форуме «Армия-2020» представлены тысячи новых разработок

На международном форуме «Армия-2020» представлены тысячи новейших военных разработок.

Как сообщает телеканал «360», форум продлится неделю.

На форуме представлено более 28 тыс. экспонатов из 92 стран мира. Сообщается, что министр обороны Сергей Шойгу прибыл на форум и ознакомился, в частности, с новинками авиации.

На форуме представлены новейшие военные разработки, например ручной пулемёт Калашникова.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти в 1,16 трлн рублей.