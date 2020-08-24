На форуме «Армия-2020» представлены тысячи новых разработок

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На международном форуме «Армия-2020» представлены тысячи новейших военных разработок.
На форуме «Армия-2020» представлены тысячи новых разработок
  • © Форум «Армия-2020»

Как сообщает телеканал «360», форум продлится неделю.

На форуме представлено более 28 тыс. экспонатов из 92 стран мира. Сообщается, что министр обороны Сергей Шойгу прибыл на форум и ознакомился, в частности, с новинками авиации.

На форуме представлены новейшие военные разработки, например ручной пулемёт Калашникова.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти в 1,16 трлн рублей.

 

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