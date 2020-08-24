Ликсутов рассказал о мерах безопасности в транспорте в Москве

Руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов рассказал о мерах безопасности в транспорте столицы.

В интервью РИА Новости он заявил, что Москва постепенно возвращается к обычному темпу жизни. При этом он отметил, что сегодня московский транспорт безопасен настолько, насколько это возможно.

«На московском транспорте крупнейшая сеть бесплатных санитайзеров. Во многих других городах они доступны только на отдельных станциях метро. У нас — уже на всех станциях метро и МЦК, а также станциях МЦД и остановках наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются 2,5 млн раз», — заявил Ликсутов.

Он также призвал людей носить медицинские маски.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.