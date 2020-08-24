Ликсутов рассказал о мерах безопасности в транспорте в Москве

Короткая ссылка
Руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов рассказал о мерах безопасности в транспорте столицы.
Ликсутов рассказал о мерах безопасности в транспорте в Москве
  • © stroi.mos.ru

В интервью РИА Новости он заявил, что Москва постепенно возвращается к обычному темпу жизни. При этом он отметил, что сегодня московский транспорт безопасен настолько, насколько это возможно.

«На московском транспорте крупнейшая сеть бесплатных санитайзеров. Во многих других городах они доступны только на отдельных станциях метро. У нас — уже на всех станциях метро и МЦК, а также станциях МЦД и остановках наземного транспорта. Ежедневно ими пользуются 2,5 млн раз», — заявил Ликсутов.

Он также призвал людей носить медицинские маски.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить