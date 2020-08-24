Власти Москвы подвели итоги работы проекта «Навыки будущего»

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что власти взяли на реализацию более 200 идей с платформы crowd.mos.ru.
Власти Москвы подвели итоги работы проекта «Навыки будущего»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает НСН, свыше 15 тыс. москвичей поучаствовали в краудсорсинг-проекте «Навыки будущего», предложив две тысячи идей по шести направлениям: «Навыки будущего», «Поддержка детских технопарков», «Работа детских технопарков», «Компании — участники акции «День без турникетов», «Информирование жителей о предпринимательстве» и «Обучение на бизнес-уикендах».

После голосования жителей и экспертного отбора власти Москвы взяли в работу больше 200 идей.

«Например, по пожеланиям москвичей в молодёжную образовательную программу «Бизнес-уикенд» добавили тему бизнес-планирования», — рассказала Сергунина.

Ранее «Москва 24» сообщала о новом краудсорсинг-проекте «Культурное наследие: «Узнай Москву».

 

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