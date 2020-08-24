Власти Москвы подвели итоги работы проекта «Навыки будущего»
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Как сообщает НСН, свыше 15 тыс. москвичей поучаствовали в краудсорсинг-проекте «Навыки будущего», предложив две тысячи идей по шести направлениям: «Навыки будущего», «Поддержка детских технопарков», «Работа детских технопарков», «Компании — участники акции «День без турникетов», «Информирование жителей о предпринимательстве» и «Обучение на бизнес-уикендах».
После голосования жителей и экспертного отбора власти Москвы взяли в работу больше 200 идей.
«Например, по пожеланиям москвичей в молодёжную образовательную программу «Бизнес-уикенд» добавили тему бизнес-планирования», — рассказала Сергунина.
Ранее «Москва 24» сообщала о новом краудсорсинг-проекте «Культурное наследие: «Узнай Москву».