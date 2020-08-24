Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020», который стартовал 23 августа в подмосковном Алабине.

«Если говорить вообще о том, что меня не просто удивило, а порадовало, это, пожалуй, то, что в этом году мы совершили очень серьёзный прорыв в беспилотной авиации и робототехнике. Об этом много говорили и говорят, но я понимаю, что к концу года будем подписывать такие же большие контракты на поставку больших серий. У нас большое количество беспилотной авиации, около 2 тыс. разных комплексов. Это уже следующее поколение», — сказал Шойгу в беседе с телеканалом «Звезда».

Министр обороны уделил особое внимание робототехнике. По его словам, уже созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, однако менее уязвимы. Созданные машины могут выполнять множество различных задач — от разминирования до антиснайперской борьбы.

«Это уже не вещи, похожие на игрушки из «Детского мира», это то, что представляет серьёзную угрозу и серьёзное оружие», — рассказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовали VI Международный военно-технический форум «Армия-2020» и Армейские международные игры.