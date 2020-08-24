Онищенко прокомментировал размер студенческих стипендий

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко прокомментировал возможность повышения стипендий для студентов вузов.
Онищенко прокомментировал размер студенческих стипендий
  • © Владимир Песня/РИА Новости

В интервью kp.ru он заявил, что сам факт разговоров о повышении стипендии — это уже хорошо.

«Тогда, в советское время, мы все учились за счёт государства. А сегодня одним из источников дохода всех высших учебных заведений является то, что они имеют возможность набирать студентов, которые платят за учёбу, то есть платных... И вот — за счёт той оплаты, которую студенты вносят за обучение, — можно поддерживать и уровень стипендий других, индивидуализировать его, более вариативной сделать данную линейку или шкалу. Но это уже прерогатива каждого из вузов», — отметил Онищенко.

Ранее, как сообщало URA.RU, Онищенко заявил, что размер стипендий в вузах России должен соответствовать прожиточному минимуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить