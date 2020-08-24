Онищенко прокомментировал размер студенческих стипендий

Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко прокомментировал возможность повышения стипендий для студентов вузов.

В интервью kp.ru он заявил, что сам факт разговоров о повышении стипендии — это уже хорошо.

«Тогда, в советское время, мы все учились за счёт государства. А сегодня одним из источников дохода всех высших учебных заведений является то, что они имеют возможность набирать студентов, которые платят за учёбу, то есть платных... И вот — за счёт той оплаты, которую студенты вносят за обучение, — можно поддерживать и уровень стипендий других, индивидуализировать его, более вариативной сделать данную линейку или шкалу. Но это уже прерогатива каждого из вузов», — отметил Онищенко.

Ранее, как сообщало URA.RU, Онищенко заявил, что размер стипендий в вузах России должен соответствовать прожиточному минимуму.