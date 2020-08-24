В Петербурге выпивший этанол ребёнок находится в тяжёлом состоянии

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В Петербурге девятилетний ребёнок выпил этиловый спирт. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.
В Петербурге выпивший этанол ребёнок находится в тяжёлом состоянии
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как сообщают «Невские новости», согласно информации ГУ МВД по городу, инцидент произошёл 22 августа.

Ребёнка в состоянии алкогольного опьянения обнаружили прохожие и вызвали полицию и скорую. Врачи диагностировали у мальчика серьёзное отравление этанолом.

Как пишет kp.ru, полиция привлекла к административной ответственности мать пострадавшего мальчика.

«Женщина пояснила, что за день до происшествия она находилась на своём садовом участке, где вместе с 35-летним сожителем употребляла спиртные напитки и наркотическое средство «гашиш». После этого женщина уехала, оставив мальчика без присмотра», — сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В отношении женщины и её сожителя были составлены административные протоколы. Оба направлены на медицинское освидетельствование.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области двухлетний мальчик попал в больницу после того, как выпил средство для очистки труб.

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