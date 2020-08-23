В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в столице возросло до 4741.

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Накануне в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Депздраве отметили, что летальность от COVID-19 в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4% до 4,9%, в зависимости от методики подсчёта.