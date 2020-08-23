В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в столице возросло до 4741.
В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Накануне в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Депздраве отметили, что летальность от COVID-19 в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4% до 4,9%, в зависимости от методики подсчёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить