В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Накануне в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Депздраве отметили, что летальность от COVID-19 в Москве за весь период эпидемии составляет от 2,4% до 4,9%, в зависимости от методики подсчёта.