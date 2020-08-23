Конкурсы в рамках игр «Армия-2020» начались в Туве

Конкурсы армейских международных игр 2020 года «Конный марафон» и «Военное ралли» начались в Туве.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что игры будут проходить до 30 августа.

«По накалу страстей наши соревнования мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств», — заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Он добавил, что одной из целей мероприятия является укрепление войскового товарищества и боевого братства.

Ранее стало известно, что опытные образцы новых боевых модулей для вооружения лёгких катеров ВМФ России были изготовлены и переданы на испытания.