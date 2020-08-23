Конкурсы в рамках игр «Армия-2020» начались в Туве
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что игры будут проходить до 30 августа.
«По накалу страстей наши соревнования мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств», — заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
Он добавил, что одной из целей мероприятия является укрепление войскового товарищества и боевого братства.
Ранее стало известно, что опытные образцы новых боевых модулей для вооружения лёгких катеров ВМФ России были изготовлены и переданы на испытания.