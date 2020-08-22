Пожарный поезд поможет потушить кирпичный завод в Башкирии

К тушению кирпичного завода в Башкирии привлекли пожарный поезд, который доставит огнетушащие вещества к месту происшествия, сообщили в МЧС.

«Тушение пожара продолжается. На тушение подано пять стволов РСК-50, развёрнуты три магистральные линии, работают два звена газодымозащитной службы. В ликвидации происшествия задействованы 67 человек и 24 единицы техники. Организуется доставка огнетушащих веществ пожарным поездом», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Экспертам предстоит установить причины пожара.

Как стало известно ранее, в Башкирии на кирпичном заводе произошёл пожар на площади порядка 6 тыс. кв. м.