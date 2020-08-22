В Чите идёт проверка после обнаружения в котловане тел двух подростков
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«Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту смерти двух несовершеннолетних девочек, тела которых были извлечены из затопленного котлована в посёлке Антипиха краевого центра», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, котлован оставлен строительной компанией после добычи строительного материала.
В ходе проверки будет проанализирована законность действий компании и дана оценка соблюдения требований безопасности и рекультивации земель.
Кроме того, надзорное ведомство выяснит обстоятельства жизни и воспитания погибших подростков.
В конце июля «Реальное время» передавало, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка в частном водоёме.