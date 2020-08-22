В Чите идёт проверка после обнаружения в котловане тел двух подростков

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту обнаружения тел двух несовершеннолетних девочек в затопленном котловане в Чите.

«Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту смерти двух несовершеннолетних девочек, тела которых были извлечены из затопленного котлована в посёлке Антипиха краевого центра», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, котлован оставлен строительной компанией после добычи строительного материала.

В ходе проверки будет проанализирована законность действий компании и дана оценка соблюдения требований безопасности и рекультивации земель.

Кроме того, надзорное ведомство выяснит обстоятельства жизни и воспитания погибших подростков.

В конце июля «Реальное время» передавало, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка в частном водоёме.