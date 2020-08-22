Названа основная причина вреда беспроводных наушников

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Bluetooth-наушники, особенно подделки известных брендов, излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга человека и могут стать причиной рака мозга, предупредил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Названа основная причина вреда беспроводных наушников
  • Pixabay

«Если считать, что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определённо есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», — отметил он в беседе с агентством «Прайм».

Тимофеев подчеркнул, что электромагнитное поле, источником которого является Bluetooth, по своим свойствам сравнимо с микроволновым излучением, которое непосредственно рядом с мозгом вредно.

При этом наибольшую опасность представляют подделки известных брендов, от которых страдают слух и здоровье.

В то же время необходимо учитывать, что у беспроводных наушников может быть разный класс распространения радиоволн. Так, наушники, имеющие минимальную дальность воздействия, можно считать максимально безопасными. 

«В случае с наушниками надо смотреть так: положить гаджет на стол и, надев наушники, отходить от него. Если при расстоянии в несколько метров сигнал становиться слабым, то аппарат максимально безопасен», — заключил эксперт.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что эксперты Роскачества предупредили о вреде длительного прослушивания громкой музыки в наушниках.

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