В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом
Ещё десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4720, сообщили в оперштабе.
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«В Москве скончались десять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о смерти 12 пациентов с COVID-19 в столице.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен