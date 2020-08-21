В Москве за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом

Ещё десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4720, сообщили в оперштабе.

АГН «Москва»

© Зыков Кирилл

«В Москве скончались десять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Накануне сообщалось о смерти 12 пациентов с COVID-19 в столице.