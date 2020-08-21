МЧС отправляет к месту ЧП в Ярославле спецоборудование и спасателей

Диагностический комплекс «Струна» будет направлен в Ярославль для проверки технического состояния пострадавшего от взрыва газа дома, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Готовится и в ближайшее время будет направлен комплекс «Струна» от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России», — сказали в ведомстве.

Также в Ярославль направлена группировка от центра «Лидер» в количестве 17 человек и четырёх единиц техники и от Ногинского спасательного центра в количестве 50 человек и четырёх единиц техники.

Вечером в пятницу, 21 августа, в результате взрыва газа обрушилась часть многоквартирного жилого дома на улице Батова. Одна женщина погибла, несколько человек пострадали.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.