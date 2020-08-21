МЧС отправляет к месту ЧП в Ярославле спецоборудование и спасателей
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«Готовится и в ближайшее время будет направлен комплекс «Струна» от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России», — сказали в ведомстве.
Также в Ярославль направлена группировка от центра «Лидер» в количестве 17 человек и четырёх единиц техники и от Ногинского спасательного центра в количестве 50 человек и четырёх единиц техники.
Вечером в пятницу, 21 августа, в результате взрыва газа обрушилась часть многоквартирного жилого дома на улице Батова. Одна женщина погибла, несколько человек пострадали.
По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.