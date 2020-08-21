Эксперты: автопарк в России состоит из 53 млн машин

Российский автопарк состоит из 53 млн машин, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные от 1 июля 2020 года.

По подсчётам специалистов, наибольшее количество пришлось на сегмент легковых автомобилей — 84,2%, или 44,6 млн.

Парк лёгкой коммерческой техники оценивается примерно в 4,2 млн (7,9%).

Грузовиков зарегистрировано 3,8 млн (7,1%), автобусов — 0,4 млн (1%).

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал обновлённую программу, компенсирующую траты на перевод машин с бензина на газ.