Эксперты: автопарк в России состоит из 53 млн машин

Короткая ссылка
Российский автопарк состоит из 53 млн машин, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
Эксперты: автопарк в России состоит из 53 млн машин
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные от 1 июля 2020 года.

По подсчётам специалистов, наибольшее количество пришлось на сегмент легковых автомобилей — 84,2%, или 44,6 млн.

Парк лёгкой коммерческой техники оценивается примерно в 4,2 млн (7,9%).

Грузовиков зарегистрировано 3,8 млн (7,1%), автобусов — 0,4 млн (1%).

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал обновлённую программу, компенсирующую траты на перевод машин с бензина на газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить