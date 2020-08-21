В Совфеде рассказали о Всемирной конференции спикеров парламентов

Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов рассказал о Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоялась в онлайн-формате 17—19 августа.

Один из основных акцентов в обсуждениях был сделан на преодолении последствий пандемии COVID-19. Как отметил Умаханов в беседе с «Парламентской газетой», участники говорили в том числе о вакцине, разработанной в России.

По словам сенатора, тему затронул директор центра по устойчивому развитию Колумбийского университета США, профессор Джеффри Сакс.

«И хочу отметить, что сделал он это в своём докладе без всякого негатива, подойдя к вопросу с профессиональной точки зрения», — сказал Умаханов.

Он добавил, что в целом выступление американского профессора на конференции спикеров стало ещё одним подтверждением, что в научно-экспертном мировом сообществе интерес к российской вакцине очень высок.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.