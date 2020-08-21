В Центризбиркоме Татарстана рассказали о санитарных мерах в дни голосования
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Потоки голосующих разграничат: вход и выход будут находиться в разных местах, рядом разместят дезинфицирующие коврики и антисептические средства для рук. Каждому входящему будут измерять температуру.
На кабинках для голосования не будет шторок, а тайна голосования будет обеспечиваться санитарным дистанцированием. В помещениях будет выполнена разметка на расстоянии полутора-двух метров.
На участках будут раздаваться маски и перчатки, а также одноразовые ручки.
«Мы понимаем, что Татарстан перешёл на третий этап снятия «карантинных» мер. Граждане могут не носить перчатки в местах, где есть антисептик, но мы, как организаторы выборов, должны быть готовы ко всем сценариям развития событий», — заявил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
В Татарстане в сентябре одновременно завершатся четыре избирательные кампании: пройдут выборы президента республики, дополнительные выборы в Нижнекамском избирательном округе депутата Государственной думы, дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана в Елабужском избирательном округе и выборы депутатов органов местного самоуправления.
Ранее портал URA.RU сообщал, что в Пермском крае снимаются связанные с коронавирусом ограничения на работу практически всех организаций.