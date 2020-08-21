В Центризбиркоме Татарстана рассказали о санитарных мерах в дни голосования

Центризбирком Татарстана заверил, что в дни голосования с 11 по 13 сентября все необходимые меры санитарной безопасности будут соблюдены.

Об этом сообщает «Реальное время».

Потоки голосующих разграничат: вход и выход будут находиться в разных местах, рядом разместят дезинфицирующие коврики и антисептические средства для рук. Каждому входящему будут измерять температуру.

На кабинках для голосования не будет шторок, а тайна голосования будет обеспечиваться санитарным дистанцированием. В помещениях будет выполнена разметка на расстоянии полутора-двух метров.

На участках будут раздаваться маски и перчатки, а также одноразовые ручки.

«Мы понимаем, что Татарстан перешёл на третий этап снятия «карантинных» мер. Граждане могут не носить перчатки в местах, где есть антисептик, но мы, как организаторы выборов, должны быть готовы ко всем сценариям развития событий», — заявил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

В Татарстане в сентябре одновременно завершатся четыре избирательные кампании: пройдут выборы президента республики, дополнительные выборы в Нижнекамском избирательном округе депутата Государственной думы, дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана в Елабужском избирательном округе и выборы депутатов органов местного самоуправления.

Ранее портал URA.RU сообщал, что в Пермском крае снимаются связанные с коронавирусом ограничения на работу практически всех организаций.