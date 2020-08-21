Юрист дал рекомендации по использованию маткапитала на покупку дома

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Юрист Юрий Капштык дал рекомендации по использованию маткапитала на покупку дома.
Юрист дал рекомендации по использованию маткапитала на покупку дома
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Покупка дома под материнский капитал в 2020 году возможна. Законом допускается вложение в недвижимость, направленное на улучшение жилищных условий», — цитирует эксперта ФАН.

Как отметил Капштык, при покупке нужно указать ребёнка как сособственника дома, поскольку недвижимость приобретается с учётом его интересов.

«Я рекомендую заключение договора с нотариальным освидетельствованием. Это необязательно, но, чтобы избежать ошибок при подготовке документов и для личного спокойствия, лучше заверить сделку нотариально», — сказал юрист.

После одобрения ПФР средства перечисляют на счёт продавца.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с материнским капиталом.

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