В Севастополе рассказали о программе форума «Армия-2020»

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В Севастополе с 27 по 29 августа состоится международный военно-технический форум «Армия-2020», на котором будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники.
В Севастополе рассказали о программе форума «Армия-2020»
  • © Форум «Армия-2020»

Об этом сообщает SevastopolMedia.ru.

Сообщается, что мероприятие пройдёт на аэродроме Южный в Молочной балке при участии парка «Патриот» Южного военного округа совместно с Черноморским флотом и правительством Севастополя.

Зрители увидят динамический и статический показ новейших образцов вооружения и военной техники, выставку, реконструкцию боевых действий, шоу-программы, выступления коллективов Севастополя и республики Татарстан, соревнования, квесты и мастер-классы.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2020» пройдёт круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития».

 

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