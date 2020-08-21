В Севастополе рассказали о программе форума «Армия-2020»

В Севастополе с 27 по 29 августа состоится международный военно-технический форум «Армия-2020», на котором будут представлены новейшие образцы вооружения и военной техники.

Об этом сообщает SevastopolMedia.ru.

Сообщается, что мероприятие пройдёт на аэродроме Южный в Молочной балке при участии парка «Патриот» Южного военного округа совместно с Черноморским флотом и правительством Севастополя.

Зрители увидят динамический и статический показ новейших образцов вооружения и военной техники, выставку, реконструкцию боевых действий, шоу-программы, выступления коллективов Севастополя и республики Татарстан, соревнования, квесты и мастер-классы.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2020» пройдёт круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития».