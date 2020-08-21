В Севастополе рассказали о программе форума «Армия-2020»
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Об этом сообщает SevastopolMedia.ru.
Сообщается, что мероприятие пройдёт на аэродроме Южный в Молочной балке при участии парка «Патриот» Южного военного округа совместно с Черноморским флотом и правительством Севастополя.
Зрители увидят динамический и статический показ новейших образцов вооружения и военной техники, выставку, реконструкцию боевых действий, шоу-программы, выступления коллективов Севастополя и республики Татарстан, соревнования, квесты и мастер-классы.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2020» пройдёт круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития».