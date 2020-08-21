В Татарстане назвали популярные веломаршруты

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В Татарстане назвали самые популярные маршруты для велопрогулок.
В Татарстане назвали популярные веломаршруты
  • Pixabay

Об этом рассказал заместитель директора по IT Союза велосипедистов Татарстана Марат Юсупов, сообщает «Реальное время».

По его словам, самым популярными маршрутом для велопрогулок в Казани является «кольцо» Сибгата Хакима — «Миллениум» — Большая Красная — Кремлевская набережная.

Также популярны велопрогулки вокруг «Чаши» и у «Ак Барс Арены» — в будние дни число велосипедистов у последней доходит до 30 тыс.

Ранее «Москва 24» сообщила, что пассажиры Московских Центральных Диаметров перевезли с начала года более 84 тыс. велосипедов.

 

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