В Татарстане назвали популярные веломаршруты

В Татарстане назвали самые популярные маршруты для велопрогулок.

Об этом рассказал заместитель директора по IT Союза велосипедистов Татарстана Марат Юсупов, сообщает «Реальное время».

По его словам, самым популярными маршрутом для велопрогулок в Казани является «кольцо» Сибгата Хакима — «Миллениум» — Большая Красная — Кремлевская набережная.

Также популярны велопрогулки вокруг «Чаши» и у «Ак Барс Арены» — в будние дни число велосипедистов у последней доходит до 30 тыс.

Ранее «Москва 24» сообщила, что пассажиры Московских Центральных Диаметров перевезли с начала года более 84 тыс. велосипедов.