В Петербурге произошёл пожар в ресторане

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в здании ресторана «Паруса», сообщили в городском управлении МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Петровская коса, дом 9 ... По уточнённой информации, горит в здании ресторана «Паруса» на площади 700 кв. м», — приводит сообщение РИА Новости.

В 04:11 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов рассказал в беседе с Nation News о причинах пожаров в жилых домах.