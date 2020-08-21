В Петербурге произошёл пожар в ресторане

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В Санкт-Петербурге произошёл пожар в здании ресторана «Паруса», сообщили в городском управлении МЧС России.
В Петербурге произошёл пожар в ресторане
  • РИА Новости

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Петровская коса, дом 9 ... По уточнённой информации, горит в здании ресторана «Паруса» на площади 700 кв. м», — приводит сообщение РИА Новости.

В 04:11 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов рассказал в беседе с Nation News о причинах пожаров в жилых домах.

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