Автоэксперты оценили ситуацию с газобаллонным оборудованием

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Специалисты сети автосалонов Fresh Auto оценили ситуацию с газобаллонным оборудованием.
Автоэксперты оценили ситуацию с газобаллонным оборудованием
  • РИА Новости

«Газобаллонное оборудование опасно в двух случаях: неправильная установка или эксплуатация», — цитирует специалистов «ПолитЭксперт».

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Как отмечают эксперты, монтаж оборудования в официальном сервисном центре — гарантия бесперебойной работы, а соблюдение правил пользования и своевременное прохождение техосмотра обеспечат долгий срок службы.

По словам специалистов, необходимо обращать внимание на автомобиль, само оборудование и его предназначение.

«С точки зрения безопасности, современные системы достаточно надёжны», — сказали эксперты.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал обновлённую программу, компенсирующую траты на перевод машин с бензина на газ.

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