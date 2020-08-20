Автоэксперты оценили ситуацию с газобаллонным оборудованием

«Газобаллонное оборудование опасно в двух случаях: неправильная установка или эксплуатация», — цитирует специалистов «ПолитЭксперт».

Как отмечают эксперты, монтаж оборудования в официальном сервисном центре — гарантия бесперебойной работы, а соблюдение правил пользования и своевременное прохождение техосмотра обеспечат долгий срок службы.

По словам специалистов, необходимо обращать внимание на автомобиль, само оборудование и его предназначение.

«С точки зрения безопасности, современные системы достаточно надёжны», — сказали эксперты.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал обновлённую программу, компенсирующую траты на перевод машин с бензина на газ.