В Сарове открыли памятник учёным-ядерщикам

В Сарове состоялось открытие памятника учёным-ядерщикам, приуроченное к 75-летию атомной промышленности.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области.

На церемонии присутствовали вице-премьер России Юрий Борисов, глава «Росатома» Алексей Лихачёв и первый вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию в атомной энергетике страны.