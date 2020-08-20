В Сарове открыли памятник учёным-ядерщикам
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области.
На церемонии присутствовали вице-премьер России Юрий Борисов, глава «Росатома» Алексей Лихачёв и первый вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию в атомной энергетике страны.