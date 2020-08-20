В Екатеринбурге пресекли пересылку археологической коллекции в Китай

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В Екатеринбурге пресекли пересылку археологической коллекции в Китай, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
В Екатеринбурге пресекли пересылку археологической коллекции в Китай
  • © пресс-служба Уральского таможенного управления

Об этом сообщает Tagilcity.ru.

Местный житель пытался отправить старинный самовар, внутри которого находились бинокль времён Великой Отечественной войны, китайские монеты, коллекция археологических металлических предметов.

«Попытка пересылки целой коллекции предметов XIII—XIV веков случилась в нашей практике впервые», — заявил главный государственный таможенный инспектор таможенного поста аэропорта Кольцово (почтовый) Михаил Прошутин.

Также обнаружены предметы, которые, по экспертному заключению, были найдены «чёрными археологами».

Как сообщал ранее портал URA.RU, сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу.

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