В Томской области рассказали о Фонде участников долевого строительства
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Об этом сообщает vtomske.ru.
На средства фонда планируется достроить не менее 18 проблемных объектов.
Деньги на завершение строительства долгостроев будут выделяться по принципу софинансирования из регионального и федерального фонда, сообщает законодательная дума Томской области.
В областном бюджете на эти цели заложено 170 млн рублей. Начальник департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов отметил, что из федерального фонда к этой сумме планируется получить ещё 830 миллионов. Общий бюджет составит чуть более 1 млрд рублей.
Если на ближайшем заседании областной думы будет принят закон, определяющий структуру и порядок работы регионального Фонда участников долевого строительства, фонд сможет начать работу в сентябре.
В мае «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.