В Томской области рассказали о Фонде участников долевого строительства

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Томской области начнёт работу в сентябре, если будет принят соответствующий закон.

Об этом сообщает vtomske.ru.

На средства фонда планируется достроить не менее 18 проблемных объектов.

Деньги на завершение строительства долгостроев будут выделяться по принципу софинансирования из регионального и федерального фонда, сообщает законодательная дума Томской области.

В областном бюджете на эти цели заложено 170 млн рублей. Начальник департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов отметил, что из федерального фонда к этой сумме планируется получить ещё 830 миллионов. Общий бюджет составит чуть более 1 млрд рублей.

Если на ближайшем заседании областной думы будет принят закон, определяющий структуру и порядок работы регионального Фонда участников долевого строительства, фонд сможет начать работу в сентябре.

В мае «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.