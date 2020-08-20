В Томской области рассказали о Фонде участников долевого строительства

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Фонд защиты прав участников долевого строительства в Томской области начнёт работу в сентябре, если будет принят соответствующий закон.
В Томской области рассказали о Фонде участников долевого строительства
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщает vtomske.ru.

На средства фонда планируется достроить не менее 18 проблемных объектов.

Деньги на завершение строительства долгостроев будут выделяться по принципу софинансирования из регионального и федерального фонда, сообщает законодательная дума Томской области.

В областном бюджете на эти цели заложено 170 млн рублей. Начальник департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов отметил, что из федерального фонда к этой сумме планируется получить ещё 830 миллионов. Общий бюджет составит чуть более 1 млрд рублей.

Если на ближайшем заседании областной думы будет принят закон, определяющий структуру и порядок работы регионального Фонда участников долевого строительства, фонд сможет начать работу в сентябре.

В мае «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

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