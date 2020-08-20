В Севастополе рассказали о средней заработной плате

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В Севастополе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников увеличилась на 8,3% по сравнению с маем 2020 года и на 7,5% — по сравнению с июнем 2019 года.
В Севастополе рассказали о средней заработной плате
  • РИА Новости

Об этом сообщает SevastopolMedia со ссылкой на опубликованные данные Крымстата.

Индекс реальной заработной платы (с учётом изменения цен и тарифов) в июне по отношению к маю составил 108,3%, а к июню 2019 года — 103,9%.

Среднемесячная заработная плата работников в сфере промышленности и экономики в июне составила 40 692 рубля, в отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 32 496 рублей, в сфере строительства — 45 783 рубля, в отрасли государственного управления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения — 39 333 рубля. Средняя зарплата работников в сфере образования составляет 45 151 рубль, в области здравоохранения — 58 109 рублей.

Самые высокие доходы — у работников сферы финансов и страхования. Самый низкий доход в Севастополе — у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания.

Ранее телеканал «Москва 24» сообщал, что 500 выпускников колледжей и вузов пройдут оплачиваемую стажировку в более чем 70 поликлиниках столицы.

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