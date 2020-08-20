Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь России удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Страница была доступна на портале госуслуг, так как велась приёмка результатов государственного контракта по созданию и выводу на портал цифровых сервисов для граждан в связи с пандемией», — сообщили в Минкомсвязи.

В ведомстве пояснили, что «для сдачи результатов работ необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале».

В министерстве заявили, что «после завершения приёмки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям портала».

В Минкомсвязи напомнили, что все сведения, которые граждане вносили для получения цифровых пропусков, были удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.