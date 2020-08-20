Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Страница была доступна на портале госуслуг, так как велась приёмка результатов государственного контракта по созданию и выводу на портал цифровых сервисов для граждан в связи с пандемией», — сообщили в Минкомсвязи.
В ведомстве пояснили, что «для сдачи результатов работ необходимо было продемонстрировать работоспособность формы на портале».
В министерстве заявили, что «после завершения приёмки форма стала неактивной и перестала быть доступна пользователям портала».
В Минкомсвязи напомнили, что все сведения, которые граждане вносили для получения цифровых пропусков, были удалены в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.
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