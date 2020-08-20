Московские власти рассказали о благоустройстве территории возле метро «Коломенская»

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Началось благоустройство территории между улицей Большие Каменщики и станцией метро «Коломенская».
Московские власти рассказали о благоустройстве территории возле метро «Коломенская»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Работы пройдут на улицах Большие Каменщики, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, в Новоспасском проезде, на участке проспекта Андропова — от Нагатинской набережной до станции метро «Коломенская».

«Сейчас в этой зоне расположен 71 наземный пешеходный переход, в рамках благоустройства добавят ещё восемь. На 45 зебрах установят контрастное освещение, чтобы повысить безопасность пешеходов», — приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Также в зоне благоустройства разместят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.

Как сообщал в июле «Новый Севастополь», в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» начались работы по реконструкции севастопольского сквера имени Ивана Бузины.

 

 

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