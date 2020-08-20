В Магадане вынесен приговор по делу о краже сотен тонн аммиачной селитры

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В Магадане городской суд приговорил бывшего главного инженера к 4 годам 9 месяцам лишения свободы за кражу аммиачной селитры.
В Магадане вынесен приговор по делу о краже сотен тонн аммиачной селитры
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение на сайте региональной прокуратуры.

Инженер компании «Колымавзрывпром» под видом организации производственной деятельности предприятия похитил со склада Магаданского морского порта 794 т аммиачной селитры. Впоследствии он продал её через фирму-посредника.

В результате компания «Колымавзрывпром» понесла ущерб на сумму более 18,5 млн рублей.

«За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России («Мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления») осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Ранее портал URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру сообщил, что бывшего следователя в Кургане приговорили к шести годам колонии строгого режима за взятки.

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