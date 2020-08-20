Финансовый омбудсмен прокомментировал ситуацию с коллекторами в России

Короткая ссылка
Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.
Финансовый омбудсмен прокомментировал ситуацию с коллекторами в России
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН.

«От коллекторов можно отказаться. Более того, сегодня, по сути, их нет», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

Как отметил Власс, коллекторский бизнес стал легальным, без криминальных эксцессов прошлых лет.

Что касается судебных приставов, то, по мнению эксперта, бояться их не стоит.

«С ними надо просто решать данную проблему. Пришёл исполнительный лист, идите и выясните, откуда он. Возможно, вы проспали суд или не получили повестку, или вы побоялись и стали избегать суда», — сказал он.

Ранее исполнительный директор проекта «За права заёмщиков» ОНФ Евгения Лазарева в беседе с kp.ru рассказала об обращениях граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить