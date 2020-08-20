Финансовый омбудсмен прокомментировал ситуацию с коллекторами в России

Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.

Об этом сообщает ФАН.

«От коллекторов можно отказаться. Более того, сегодня, по сути, их нет», — заявил он в эфире медиагруппы «Патриот».

Как отметил Власс, коллекторский бизнес стал легальным, без криминальных эксцессов прошлых лет.

Что касается судебных приставов, то, по мнению эксперта, бояться их не стоит.

«С ними надо просто решать данную проблему. Пришёл исполнительный лист, идите и выясните, откуда он. Возможно, вы проспали суд или не получили повестку, или вы побоялись и стали избегать суда», — сказал он.

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