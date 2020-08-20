Власти Москвы рассказали о новом дизайне билетов «Единый»

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с 20 августа в столичном метро в продажу поступит билет «Единый» с индивидуальным дизайном, посвящённым необычным площадкам для регистрации брака.
Власти Москвы рассказали о новом дизайне билетов «Единый»
  • © портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает «Москва 24».

«Несмотря на пандемию, с начала 2020 года на необычных площадках было зарегистрировано более 2,3 тыс. браков, это около 20% от общего количества. На сентябрь уже подано более 700 заявлений. В 2019 году на необычных площадках прошло более 6,5 тыс. регистраций брака», — рассказала Ракова.

Наибольшей популярностью среди молодожёнов пользуются особняки и усадьбы — в нынешнем году там поженились около 750 пар. Еще около 700 торжественных церемоний прошли в необычных ресторанах и современных арт-пространствах. Также популярностью пользуются высотки «Москва-Сити» — там поженились более 300 пар. 

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