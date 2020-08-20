В Москве рассказали о расширении списка получателей субсидий для МСБ

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В Москве расширен список получателей субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса.
В Москве рассказали о расширении списка получателей субсидий для МСБ
  • Pixabay

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в список добавили частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные и другие организации. Теперь они смогут компенсировать до 70% коммунальных расходов, а также затраты на выплату процентов по кредитам, покупку или лизинг оборудования. Предусмотренная сумма выплат составляет до 1 млн рублей.

«С расширением списка подать заявки на субсидии могут ещё около 28 тыс. московских организаций. Это частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии», — приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.

По её словам, столичное правительство предоставляет малому и среднему бизнесу 14 видов субсидий и грантов. Сейчас идёт приём заявок по 11 из них, в том числе на компенсацию затрат на экспорт, участие в выставках, обучение персонала, продвижение продукции через маркетплейсы и сервисы доставки еды. Также дополнительную меру поддержки ввели и для гостиниц.

Для поддержки предпринимателей в столице приняли четыре пакета антикризисных мер на общую сумму 85 млрд рублей. На сегодняшний день этой помощью воспользовались 38,7 тыс. организаций пострадавших отраслей, большая часть из них — представители МСП.

Отдельные виды поддержки утверждены для социальных предприятий, гостиниц, франчайзи, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Ранее, как сообщали «Известия», эксперты оценили кредитование МСБ во II квартале 2020 года.

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