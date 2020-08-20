В Перми рассказали об увеличении пассажиропотока после отмены карантинных мер

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После снятия режима самоизоляции пассажиропоток в Перми постепенно увеличивается, но ещё не достиг докарантинного уровня.
В Перми рассказали об увеличении пассажиропотока после отмены карантинных мер
  • Pixabay

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В июле городской транспорт перевёз более 12 млн пассажиров — это составляет 70% от планового уровня. В марте, до введения режима самоизоляции, пассажиропоток был 16 млн человек, а в апреле упал до 4 млн.

Как сообщало ранее агентство «Крыминформ», 15 августа международный аэропорт Симферополь установил абсолютный рекорд по числу обслуженных пассажиров за сутки.

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