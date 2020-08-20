Кабмин выделил почти 3 млрд рублей на переобучение безработных

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Россияне, которые остались без работы из-за коронавируса, смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели направят 2,99 млрд рублей.
Кабмин выделил почти 3 млрд рублей на переобучение безработных
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на сайте https://express.worldskills.ru/. Здесь соискатели смогут выбрать профессию, востребованную в их регионе. Заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введён неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают)».

Сообщается, что для выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за ситуации с коронавирусом, предусмотрены стажировки.

«Программа будет действовать до конца декабря. Планируется, что за это время обучение пройдут около 110 тыс. человек», — сообщили в кабмине.

Ранее mk.ru сообщал, что власти Рязанской области направят 788 млн рублей на поддержку безработных.

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